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Yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Selçuk'ta anne Melisa Akcan'ın çocukları evde yalnızken çıkan yangında 5 kardeş yaşamını yitirdi.

12.11.2024 12:15
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, 5 kardeşin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olayın ardından bölgeye gelen anne Melisa Akcan'ın amcası Yılmaz Acar, gözyaşlarına hakim olamadı. Acar, "İçim yanıyor, çok üzgünüm, çocuklara çok yazık oldu. Bunun ihmali anne ve babadadır. Babası cezaevinde, hepimiz kendimizden örnek verelim; ben çocuğa sahip çıkmıyorsam, içiyorsam, çocukları başı boş bırakıyorsam ne olur sonu?" dedi.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Akcan ailesinin yaşadığı evde çıkan yangında, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeş, hayatlarını kaybetti. İlçede büyük üzüntüye sebep olan faciayla ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan'ın, çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği, bu sırada elektrik sobasının devrildiği ve yangının bu şekilde çıktığı öğrenildi. Olayın ardından çocuklarının cesediyle karşılaşan ve fenalaşan anne Melisa Akcan, hastanede gözetim altına alındı.

"İçim yanıyor"

Anne Melisa Akcan'ın amcası Yılmaz Acar, babanın 1,5 yıl önce cezaevine girdiğini söyledi. Olay yerine gelen ve gözyaşlarına boğulan Yılmaz Acar, "İçim yanıyor, çocuklar çok iyiydi. Gelip bakıyordum onlara; elimden gelen bir şey yok. Telefonla arasa, para gönder dediğinde yardımcı oluyorduk. Elimden geldiği kadar yardım yapıyordum. Bunun ihmali anne ve babadır. Babası cezaevinde, hepimiz kendimizden örnek verelim; ben çocuğa sahip çıkmıyorsam, içiyorsam, sağa sola gidip çocukları başı boş bırakıyorsam ne olur sonu? ya yanar, ya kaçar" diye konuştu.

Olayı duyar duymaz geldiklerini ifade eden anne Melisa Akcan'ın babaannesi Ayşe Acar ise "Üzgünüz. Akşam duyduk ve sabahleyin geldik, Aydın'dan geldik. Yiyecek içecek getiriyorduk, yardım ediyorduk" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangında 5 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

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