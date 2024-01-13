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Yangında 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı - Son Dakika
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Yangında 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı

Samsun'da çıkan yangında 8 yaşındaki çocuk, ailesini uykularından uyandırarak ölümden kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi hastanelik oldu. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

13.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:46
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Yangında 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı

Alevlerin sardığı ev yanarken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da evlerinde çıkan yangını fark eden 8 yaşındaki çocuk ailesini uykularından uyandırıp ölümden kurtarırken, komşuya kaçıp yardım istedi. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde saat 04.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın son katındaki dairede yangın çıktı. Alevler evi sararken, bu sırada uyanan 8 yaşındaki Enes Can Gürbüz, yangını fark edip kardeşine seslendi, ailesini uyandırdı ve komşuya giderek yardım istedi. Evde bulunan 9 yaşındaki Abdulbaki Gürbüz ise komşuları tarafından kurtarıldı.

Olay, 112'ye haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye gelene kadar polis ekipleri siren çalarak apartmandaki vatandaşları uyandırıp evlerinden tahliye etti. Yangın sırasında uykudan uyanan anne Reyhan Gürbüz yanına zihinsel engelli oğlu Efekan Gürbüz'ü de alıp arka balkona sığındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bitişik daireye de sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri arka balkona sığınmış olan Reyhan Gürbüz ve oğlu Efekan Gürbüz'ü kurtararak dışarı çıkarttı. Efekan Gürbüz, itfaiye ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı. Yangın sırada bitişik dairenin sahibi Hasan Akça da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen Reyhan Gürbüz, Efekan Gürbüz ve komşuları Hasan Akça ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı
Kaynak: İHA
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