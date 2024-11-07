Yangında Baba ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Yangında Baba ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Yangında Baba ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta çıkan ev yangınında baba ve 3 yaşındaki oğlu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

07.11.2024 11:57
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 3 yaşındaki oğlu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Fatih Mahallesi Fatih Sokak'ta Durmuş ve Gülay U. çiftinin ikamet ettiği 2 katlı evin oturma odasında yangın çıktı. Sabah çocuğunu okula bırakmak için evden ayrılan Gülay U., dönüşte evi saran yoğun dumanları görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde uyuyan ve dumandan etkilenen baba Durmuş U. ve 3 yaşındaki oğlu Cihangir U.'yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Elektrik prizinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın sonrası ilk müdahalesi yapılan Cihangir U. hayati tehlikesi nedeniyle hastaneye sevk edilirken, bilinci açık olan baba Durmuş U'nun tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaklaşık bir saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangında Baba ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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