Yangında İki Torununu Kaybeden Babanne Gözyaşları İçinde Anlattı

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İki minik kardeşe mezar olan ev alev alev böyle yandı

İki torununu yangında kaybeden babanne yaşadığı kabusu anlattı

İki torununu kurtarmak için hayatını hiçe saydı, ama başaramadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangında Yusuf Ali Taşkın ve Yusuf Ömer Taşkın isimli iki torununu kaybeden babanne yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı. Torunlarını kurtarmak için hayatını tehlikeye atıp alevlerin arasına dalan yaşlı kadına komşuları engel oldu. Birbirine sarılarak alevlere teslim olan iki minik kardeşten geriye acı ve hüzün kaldı. İki minik kardeşe mezar olan evin alev alev yandığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 01.03 sıralarında baba C.T.'nin Kırsal Dereli Mahallesi'nde ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki yangın mahalline saat 01.22'de ulaşan ekipler, ikinci kattaki yangının yoğun olduğunu belirledi.

Torunlarını kurtarmak için yangına müdahale etmeye çalışan babanne Zeliha Taşkın, o anları gözyaşları içinde anlattı: "İçeri girmemi engellemeye çalıştılar. 'Hani çocuklar?' diyorum. İçerideler dedim. 'Şuradan, ben geçeyim' dedim. Beni tutunca aşağı ittiler. Aşağı düşünce bağırarak geri geldim. 'Ev yanıyor, çocuklar yanıyor!' diye bağırdım. Coşkun'u çağırdım. Beni içeriye sıkmadılar. İçeride sarılmışlar birbirlerine, öylece kalmışlar içeriye girenler o şekilde görmüşler.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay mahalinde incelemeler sürüyor. İki çocuğun hayatını kaybettiği yangın, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.