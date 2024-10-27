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Yangında Taş Ustası Hayatını Kaybetti

Yangında Taş Ustası Hayatını Kaybetti

Burdur'da çıkan yangında 64 yaşındaki Mehmet Çelik yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

27.10.2024 14:22
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 64 yaşındaki taş duvar ustası, yanarak hayatını kaybetti.

Yangın gece 03.00 sıralarında Burdur'un Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çelik'e (64) ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Şefliği arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanan evde yapılan incelemelerde yalnız yaşayan ve geçimini inşaatlarda çalışarak sağlayan taş duvar ustası Mehmet Çelik'in yanmış cenazesi bulundu. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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