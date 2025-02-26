Yankesici Fatih'te Yakalandı

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Fatih'te kamera bulunmayan noktaları seçen yankesici yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde kamera bulunmayan kör noktaları seçerek yankesicilik yapan hırsız, gözaltına alındı. Gözaltına alınırken bir polis memuruna saldıran şüpheli, "yankesicilik" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerin Fatih'te genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahsıların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Dün yapılan çalışmalar sırasında bir şüphelinin ilçe genelinde kamera bulunmayan kör noktaları seçerek yankesicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin eşkali tespit edildi. Ardından şüphelinin E.Y.olduğu belirlendi. Şüphelinin İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bir şahısla tartıştıkları görüldü. Şüpheli bu sırada gözaltına alınmak istendi. Şüpheli bu sırada sopa ile görevli polis memuruna saldırdı. Polis memuru yaralanırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden çaldığı cep telefonu çıktı. Telefon sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan E.Y ise yankesicilik ve görevli memura mukavemet suçlarından adli makamlara sevk edildi.