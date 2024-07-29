'Yanlışlık oldu', onay kodunu söyleyin düzeltelim oyunu ile dolandırıcılığa dikkat - Son Dakika
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'Yanlışlık oldu', onay kodunu söyleyin düzeltelim oyunu ile dolandırıcılığa dikkat

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Yemek siparişini iptal etme vaadi ile bir çok kişiyi ağına düşüren dolandırıcılara karşı uzmanlardan uyarı. İnternet üzerinden yemek siparişi veren kişilere, sipariş vermedikleri halde 'yanlışlık' olduğunu söyleyerek onay kodunu paylaşmalarını isteyen dolandırıcılar, bu kod sayesinde telefon uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıcılık yapıyor. Uzmanlar, bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve internet sitelerine tıklanmaması konusunda uyarıyor.

29.07.2024 10:23
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'Yanlışlık oldu', onay kodunu söyleyin düzeltelim oyunu ile dolandırıcılığa dikkat

Yemek siparişini iptal etme vaadi ile bir çok kişiyi ağına düşüren dolandırıcılara karşı uzmanlardan uyarı

KONYA - Son dönemde gelişen teknoloji ve getirdiği kolaylıklarla beraber internet üzerinden yemek siparişleri de artmaya devam ediyor. Uzmanlar bu kolaylığı fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunarak, verilmeyen bir sipariş üzerine gelen linklere tıklanmaması ve istenen kodların paylaşılmamasına dikkat çekiyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Yemek uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, yemek siparişi vermemesine rağmen verilmiş gibi vatandaşlara gönderdikleri mesajların içerisindeki 'Size bir kod gönderdik. Bu kodu bize söyleyin yemek siparişinizi iptal edelim' şeklinde konuşarak 'yanlışlık' havasında iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, bu kod sayesinde vatandaşların telefonunun bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor.

"Kimse sizin adınıza bir yemek siparişi vermez"

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların yeni yöntemini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Akman, "Son zamanlarda dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri olan yemek sipariş uygulamaları üzerinden vatandaşlar aranarak adreslerine yemek sipariş edildiği, yemek siparişinin akabinde kendilerine bir kod gönderildiği, eğer yemek siparişini kendisi vermediyse bu kodu kendilerine iletmelerini veya mesaj içeriği içerisine gönderilen dolandırıcıların açmış olduğu internet sitesine tıklamalarını, buradan herhangi bir iptal işlemi yapılmasını gerekli bilgiler girerek talep ediyorlar. Vatandaşlar tabii ki bu mesajlara direkt yemek sipariş uygulamaları adıyla geldiği için haliyle inanmak durumunda kalıyorlar ve bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine, dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Bizim burada yapmamız gereken zaten kendimiz bir yemek sipariş verip vermediğimizi biliriz. Onun haricinde kimse sizin adınıza bir yemek siparişi vermez. Siz bu zamanlarda eğer yemek siparişi vermediğinizi bildiğiniz halde herhangi bir şekilde yemek firması, yemek sipariş firmaları üzerinden arandığımızda ve size bir kod geleceği veya bir internet sitesi adresi geleceği, bunun üzerinden gerekli bilgiler girilerek iptal edilebileceği söylendiğinde bunlara itibar edilmemesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"İnternet sitelerinin yönlendirdiği herhangi bir adrese tıklamayalım"

Aranılan numaraların, dolandırıcıların numaraları olduğunu belirten Emre Akman, "Bu nedenle bilgiler de girildiğinde vatandaşların bilgileri ifşa olmakta. Aynı zamanda bu durum daha sonrasında kredi kartından para çekme, kendilerine kredi kullandırılma gibi dolandırıcılık yöntemlerine evrilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımız bu tarz bir durumla karşılaştıklarında kesinlikle ilk önce yemek sipariş uygulamaları varsa bir yemek siparişi verip vermediklerini doğrulasınlar. Eğer bir yemek siparişi verilmediyse de bunlar dolandırıcıdır. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bu nedenle vatandaş adresi tıkladıysa ve karşısında bir bilgi ekranı geldiyse kendi bilgilerini isteyen bir ekran geldiyse veyahut herhangi bir başka internet sitesine yönlendirmeye çalışıyorsa kesinlikle o internet sitesini kapatıp bir daha girmemelerini öneriyoruz. Çünkü oraya girilen bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor veya diğer internet adresi tıklandığında bilgisayara zararlı yazılım yüklenme ihtimali doğmaktadır. Dediğimiz gibi daha vahim olaylara yol açar. Hiçbir şekilde bu internet sitelerine bir bilgi yazmayalım. İnternet sitelerinin yönlendirdikleri herhangi bir adrese de tıklamayalım" dedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yanlışlık oldu', onay kodunu söyleyin düzeltelim oyunu ile dolandırıcılığa dikkat - Son Dakika

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