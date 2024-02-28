Ölümüne sebep olduğu kuzeniyle 1 gün önce böyle poz vermiş
Yanlışlıkla kuzenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletten düşmesi sonucu silahının patlamasıyla kuzeninin ölümüne sebep olan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan iki kuzenin olaydan bir gün önce beraber eğlenirken çekildikleri fotoğraf ise dikkat çekti.
Olay, 27 Şubat akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 171 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Eren Güney Güney yolcu konumundaki kuzeni M.G. ile birlikte seyir halindeyken bir marketin önünde motosikletini durdurdu. Bu esnada motosiklet devrilirken, ikili de yere düştü. Düşme esnasında yolcu konumunda bulunan M.G.'nin belindeki tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, kuzeni Eren Güney Güney'in başına isabet ederken, kuzeni M.G. olayın ardından bölgeden kaçtı. Güney, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güney'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Tutuklandı
Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan M.G. suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı. Eren Güney Güney'in ölümüne sebep olan kuzenin emniyetteki ilk ifadesinde, kuzenini tabancayla vurduğunu fark etmediğini, kasten bir şey yapmadığını ve olayın kazara meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 gün önce beraber eğlenmişler
Yaşanan olaydan bir gün önce iki kuzenin alkol alırken fotoğraf çekilip eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarında paylaştığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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