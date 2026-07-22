Yapay Zeka Dolandırıcılığına Dikkat!

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle başkalarının yüz ve seslerini taklit edebilen dolandırıcılar, şirketler ve bireyler için yeni güvenlik tehditleri oluşturuyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dolandırıcıların şirket yöneticileri ve kamu görevlilerinin kimliğine bürünmek amacıyla yapay zeka kullandığı uyarısında bulundu.

Yapay zeka araçlarının yaygınlaşması, dolandırıcıların internet üzerindeki canlı görüşmeler sırasında başka kişilerin yüzünü ve sesini taklit etmesinin önünü açarken, şirketleri ve bireyleri yeni güvenlik riskleriyle karşı karşıya bıraktı.

Dolandırıcılar, yapay zeka uygulamaları yardımıyla kimlik ve özgeçmiş bilgilerini çaldıkları gerçek insanların kimliğine bürünerek, iş görüşmelerinden para transferi taleplerine kadar uzanan yöntemlerle şirketleri ve bireyleri hedef alıyor.

Gerçek insanların kimlik ve özgeçmiş bilgilerine ulaşan saldırganlar, bu insanların birkaç fotoğraf ve kısa bir ses kaydını da kullanarak artık internet üzerindeki canlı görüşmelerde bu kişileri taklit edebiliyor.

Sahte çalışanlar, şirketler için "iç tehdit" haline geliyor

Saldırganlar, çaldıkları kimlik ve özgeçmiş bilgileriyle başvurdukları uzaktan çalışma pozisyonları için gerçekleştirilen canlı iş görüşmelerinde, yüzlerini ve seslerini yapay zeka ile değiştiriyor. Ucuzlayan ve yaygınlaşan "deepfake" araçları kullanan saldırganlar, bu şekilde görüntülü iş görüşmelerinde başka biriymiş gibi davranarak kolaylıkla işe alınabiliyor.

Saldırganlar, bu şekilde dışarıdan sisteme sızmaya çalışmak yerine, kendilerine verilen çalışan hesapları ve erişim yetkilerini kullanarak şirket ağlarına giriyor, hassas verilere ulaşıyor, para transferleri yapabiliyor ve başka saldırılara zemin hazırlayabiliyor.

Bu nedenle "sahte çalışanlar", şirketlerin güvenlik duvarını dışarıdan aşan klasik saldırganlardan farklı olarak, içeriden hareket eden ciddi bir kurumsal güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Saldırganlar, başka ülkelerde olmalarına rağmen, çalıştıkları ülkelerde kurulan "dizüstü bilgisayar çiftlikleri" sayesinde ülke içinde çalışıyor izlenimi de verebiliyor.

FBI'dan dolandırıcılıkta yapay zeka uyarısı

Dolandırıcılar, yapay zeka kullanımı ile önü açılan yeni yöntem sayesinde ABD Federal Soruşturma Bürosu yetkililerini de taklit ederek, daha önceden dolandırılmış olan ve FBI ile iletişim halinde olan kişileri ikinci kez hedef alabiliyor.

FBI, dolandırıcıların canlı görüşmelerde şirket yöneticileri ve kamu görevlilerinin kimliğine bürünmek amacıyla yapay zeka kullandığı uyarısında bulundu.

FBI, 20 Temmuz'da yayınlanan bir uyarı ile dolandırıcıların daha önceden dolandırılmış kişileri ikinci kez hedef almak için üst düzey FBI yetkililerinin "deepfake" görüntülerini ve İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nin (IC3) taklidi olan internet sitelerini kullandıklarını açıkladı.

FBI, dolandırıcıların sosyal medyada sahte kimliğe bürünme, yapay zeka ile oluşturulan videolar ve resmi internet sitelerine benzeyen sahte adresleri bir araya getirerek koordineli bir aldatmaca yürüttüklerini açıkladı.

Kullanıcılara internetteki canlı görüşmelerde biçimi bozulmuş ellere, gerçekçi görünmeyen aksesuarlara, hatalı gölgelere ve görüntü ile ses arasındaki gecikmelere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Ayrıca şirketlere ve bireylere, karşılarındaki kişilerin kimliklerini doğrulamak için ikincil yöntemlere başvurmaları öneriliyor. Kullanıcılardan, işlem yaptıkları internet sitelerinin resmi kurumlara ait olduğunu gösteren "gov" uzantılı adresleri kullanmaya dikkat etmeleri isteniyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Kuzey Kore bağlantılı yapıya operasyon

Söz konusu güvenlik tehditlerinin en açık örneği, ABD Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl operasyon düzenlediği Kuzey Kore bağlantılı bir yapılanma olmuştu. Yaptırım altındaki Kuzey Kore'de maaş elde etmek ve şirket verilerini çalmak için hareket eden bu kişiler, hileli yollar ile ABD'deki şirketlerde uzaktan çalışma imkanı elde etmişti.

ABD hükümetine göre 80'den fazla Amerikalının çalınmış kimliklerini kullanan bu kişiler, 100'ü aşkın şirkette işe girmiş ve Kuzey Kore'de olmalarına rağmen 5 milyon dolardan fazla gelir elde etmişlerdi. - WASHINGTON