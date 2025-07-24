Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bacağı kopan yaralı leylek jandarma eşliğinde veterinere götürülerek tedavisinin yapılması sağlandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuyucak Başaran Mahallesi kırsalında bir leyleğin bacağının koptuğu ve hareket edemediği vatandaşlar ile hayvanseverler tarafından bildirildi. Yaralı Leylek, Nazilli ilçesinde bulunan veteriner hekimliğine vatandaş ve hayvanseverler ile birlikte götürüldü. Veterinerler tarafından leyleğin kopan bacağının yerine protez bacak üretilerek rehabilite ve tedavi edileceği öğrenildi. - AYDIN