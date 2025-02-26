Yaralı Yaban Hayvanları Tedavi Altına Alındı

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Yaralı yaban hayvanları emin ellerde

BURSA - Bursa'nın farklı ilçelerinde vatandaşlar tarafından çeşitli sebepler ile yaralı halde bulunan nesli tehlike altında 1 Puhu ve 3 Şahin; tedavileri yapılmak üzere Balıkesir DKMP Kazdağlari Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veterine Hekimine teslim edildiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Tedavi Merkezinde yapılan tetkikler sonucundafilm çekilip bedenlerinde çeşitli kırıklar tespit edilen yaban hayvanlarının gerekli tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından tekrar Doğa ile buluşturulacağı bildirildi.