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Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken yakalanan 6 kişiye cezai işlem uygulandı. Aramada nakit para, kumar malzemeleri ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

20.01.2024 - 15:48,
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Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde kumar oynatılan bir derneğe gece operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynarken yakalanan 6 kişiye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri, Osmancık Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı aldıktan sonra bahse konu derneğe operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 5 ekip 23 personelin katıldığı operasyonda karşılarında çok sayıda polisi gören dernektekiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Dernekte yapılan aramada kumar oynanan masadan 3 bin 360 TL nakit para, derneğin farklı kısımlarında kumar oynanırken kullanılan çok sayıda yazboz, okey taşı, iskambil kağıdı ve 4 adet sentetik ecza maddesi hap elde edildi.

Ayrıca bazı masalarda içki içildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı A. Ö., A. A., Y.Ç., E.A., S.S., M.G.'ye işlem yapılırken operasyon sırasında içeride bulunan çok sayıda kişiye de kumar oynamaktan para cezası uygulandı.

Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu
Kaynak: İHA
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