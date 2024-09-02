Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya Uğradı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Saldırıya Uğradı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında otopark çıkışında arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

02.09.2024 09:41
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında otopark çıkışında arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken yumruklu saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi. Otopark çıkışına geldiğinde arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak istedi. Bu sırada aracından inen şahıs, savcı İşçimen'e saldırarak defalarca yumrukladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından aranan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Bakan Tunç'tan açıklama: "Adli soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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