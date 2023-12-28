Yargıtay Gizem'in katiline verilen ceza indirimini az buldu, ceza 18 yıla düştü

Gizem Canbulut'un babası Hasan Canbulut:

" Bizim içimiz yanıyor. Geceleri sürekli uyanıp ağlıyoruz"

BURDUR - Burdur'da Gizem Canbulut'u öldürmek suçundan daha önce 20 yıl ceza alan ve yargıtayın bozduğ ukarar sonrası yeniden yargılan erkek arkadaşına 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Burdur'da 17 Mart 2021 de erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısına verilen 20 yıl hapis cezasında verilen tahrik indirimini az bulan Yargıtay'ın yeniden görülmesini talep ettiği davanın bugün görülen duruşmasında sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 Mart 2021 tarihinde erkek arkadaşı Eren Yıldızile parkta buluşup konuştukları esnada çıkan tartışma sonrası Yıldız tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürülen Gizem Canbulutcinayetinin karar duruşması 8 Mart 2022 tarihinde görülmüştü. Dünya Kadınlar Günü'nde görülen kadın cinayeti duruşmasında duruşma hakimi Eren Yıldız'a iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası vermişti.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin sanığa uygulanan indirimi az bulması nedeniyle kararı bozmasının ardından sanık Eren Yıldız Burdur Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden yargılandı.Duruşmaya sanık Eren Yıldız SEGBİS ile bağlanırken sanık avukatları ve ailesi, maktul Gizem Canbulut avukatları ve ailesi mahkemede hazır bulundu.

Savcılık makamı tarafından verilen mütalaada sanık Eren Yıldız'ın "Çocuğa Karşı Kasten öldürme suçundan yargılanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin verilecek olası cezadan mahsubuna karar verilmesi" talep edildi.

Maktul Gizem Canbulut'un avukatları ise önceki beyanlarını tekrar ederek sanığa verilen cezanın az olduğunu ve sanığın olay öncesinde olayı planlayarak hazırlık yaptığını ve suçu işlediğini, bozma ilamına direnilmesi talebinde bulundu. Yargıtay'ın haksız tahrike ilişkin gerekçesinde her ne kadar mesajlaşma içeriklerinden bahsetmiş ise de maktul Gizem Canbulut'un olay öncesinde arkadaşına gönderdiği ses kayıtlarında açılan sahte sosyal medya hesaplarının kendisi tarafından açılmadığı söylemiştir. Arkadaşı da bunu sanığa göndermiştir. Olayda haksız tahrik uygulanması için sanığa yönelik gerçekleşmesi muhtemel bir haksız fiil olması gerekmektedir. Bu nedenlerle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Sanığın maktulü canavarca hisle öldürdüğünü beyan ederek sanık hakkında takdiri indirim maddesinin de uygulanmaması gerektiğini bozma ilamına direnilmesini talep ettiler.

Sanık Eren Yıldız ise savunmasında önceki savunmalarını tekrar ettiğini mahkemenin önceki verdiği karara da bundan sonra vereceği karara da saygı duyduğunu, olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

Sanık avukatları ise mütalaaya iştirak etmediklerini belirterek aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan ettiler. Dosyanın tekemmül ettiğini, dosyadaki mevcut mesajlaşma içerikleri ve bilirkişi raporları dikkate alınarak maktulün sosyal medya müvekkili hakkında cinsel içerikli onur kırıcı sahte hesaplar açtığı iddialarını anımsatarak müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep ettiler.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti ise sanık Eren Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayıp cezasını önce 22 yıla düşürdü, daha sonra 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

"Yargıtay'a tekrar itiraz edeceğiz"

Maktul Avukatı Süleyman Uysal duruşma sonrası yaptığı açıklamada; "Gizem Canbulut cinayeti ile ilgili olarak bugün yargılama bozma üzerine yeniden karara çıktı, sonuçlandı yani. 18 yıl 4 ay sanığa ceza verildi. Olayı başından alacak olursak bu dosyada çok önemli hadiseler cereyan etti. İki sevgili bir 14-15 yaşlarında diğeri 18 yaşında bunlar yıl arkadaşlık yapıyor. Bunlar 2 yıl arkadaşlıktan sonra ailelerinin haberi olmadan aralarında bazı problemler başlıyor. Bunun üzerine sanık Bucak ilçesinin tepe kısmında bulunan bir park yerine yalnız olarak gel konuşalım diyerek Gizem'i çağırıyor. Buluştuklarında da Gizem'i 7 yerinden bıçaklıyor. Bu bıçaklama neticesinde aralarındaki bazı problemler sebep gösterilerek bu bıçaklama suçuna toplamda 20 yıl hapis cezası veriliyor. Maktul tarafı bu karara itiraz ediyor. "Mutlaka müebbet hapis cezası verilsin, tasarlayarak öldürme suçundan bir ceza verilsin" talebinde bulunuyor. Ancak buna karşılık karşı taraf da bu suçun ağır tahrik altında işlendiğini söylüyor. Yargıtay bununla ilgili olarak tahrik indiriminin altıda bir oranında verilmesinin az olduğunu ve bu kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozdu. Bunun üzerine bugün yeniden yargılama duruşması gerçekleşti. Dava sonucunda neticeden verilen 20 yıl hapis cezası 18 yıl 4 aya indirilmesi kararı veriliyor. Biz hala bu suçun tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olduğu görüşündeyiz. Bununla ilgili olarak da yeniden Yargıtay'a itirazımız yapacağız." dedi.

"Hala geceleri uyanıp ağlıyoruz"

Gizem Canbulut'un babası Hasan Canbulut ise yaptığı açıklamada; "Biz buraya mahkemeye saygı duyarak geldik ama hala indirim yapmanın derdindeler. Karşı tarafın avukatlarının hala indirim istemesine şaşırıyorum. Yargı bu olmamalı. Her şeyden önce küçük bir kız çocuğunu, bir kadını, zaten önceki karar kadın haklarının olduğu gün verilmişti. 2 yıl arkadaşlık kurduktan sonra istedik ve nişanlılık durumuna geldik demeleri çok yanlış ki nişanlı olsalardı bile nişanlısını rencide edecek şekilde yapılacak olan bu sahte sosyal medya hesapları olmazdı. Hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum. Biz yargıya ve avukatlarımıza güveniyoruz. Bizim içimiz yanıyor. Geceleri sürekli uyanıp ağlıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur." şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Olay, 17 Mart 2021 tarihinde 13.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Eren Yıldız henüz parkta tartıştığı 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u çeşitli yerlerinden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Eren Yıldız ise gittiği evinde kendisini polise ihbar etti. Eren Yıldız ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi. Gözaltına alınan Eren Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Yıldız alınan ilk ifadesinde genç kızın kendisi hakkında sahte sosyal medya hesapları açtığını ileri sürdü ve uyarmak için buluştukları parkta bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği bildirildi.