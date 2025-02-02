Pınar Gültekin\'in ailesinin avukatı: Yargıtay\'ın kararını basından öğrendik

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Muğla'da yaklaşık 5 yıl önce Pınar Gültekin'i darbedip boğduktan sonra varilde diri diri yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay sanığın "Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan değil, "Niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılmasına karar verdi. Gültekin ailesini kahreden karar, tepkilere neden oldu.

"KARARI BASINDAN ÖĞRENDİK"

Kararı basından öğrendiklerini belirten Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Bugün henüz tarafımıza tebliğ edilmeyen, bilgimizin olmadığı ve her nasılsa basınla paylaşılan Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararını biz de basından öğrendik. Buna göre Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Başkan vekili ile birlikte iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur. Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir." diye konuştu.

"BİRİNİ DİRİ DİRİ YAKMAK CANAVARCA DEĞİLSE HANGİ DURUMDA BU HAL UYGULANACAK?"

Epözdemir, "Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Yine dosyada bulunan adli tıp kurumu raporuna göre henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediği şeklindeki tespit ise inanılmazdır. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinin gerekçesinde dahi canavarca hisle öldürme haline örnek olarak kişinin canlı yakılması gösterilmişken, adli tıp raporuna göre diri diri yakıldığı tespit edilen maktule Pınar Gültekin'in ölümünün canavarca hisle gerçekleştirilmediğini söylemek son derece manidar ve düşündürücüdür. Bir kimseyi diri diri yakmak canavarca hisle öldürme değilse, hangi durumda bu nitelikli hal uygulanabilecektir? Bunu anlayabilmek mümkün değildir." dedi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Kararın bu haliyle kesinleşmesi durumunda Avcı'nın 7 yıl hapis cezası alacağını söyleyen Epözdemir, "Geldiğimiz noktada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse; sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır, kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise,şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır. Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin oy çokluğu ile vermiş olduğu bu karar, kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile yeknesak ve esaslı bir mücadele iradesini akamete uğratabilecek olan bir karardır. Bu karar kızlarını vahşi bir cinayette kaybetmiş olan müvekkil aile üyelerini hayal kırıklığına uğratmış ve ziyadesiyle üzmüştür. Şüphesiz ki bu karar, tarih önünde müvekkil ailenin vicdanında ve kamu vicdanında mahkum olacaktır. Yargıtay'ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bu kararla ilgili aslında çok şey söylemek istiyoruz ama özneden yola çıkıyoruz ve fakat yükleme doğru tıkanıyoruz. Yani sözün bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

"KARAR KESİNLEŞİRSE 2.5 YIL SONRA TAHLİYE OLACAK"

Epözdemir, "Öncelikle hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. maddesine göreYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisini kullanması için başvuru yapacağız. Yine mahkeme bozma kararı doğrultusunda karar verir ve haksız tahrik indirimi uygulanmak suretiyle kasten öldürme suçunun basit halinden mahkumiyet kararı verilip kesinleşirse; Cemal Metin Avcı alt sınırdan 12 yıl hapis cezası alırsa, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra Temmuz 2027'de yani 2,5 yıl sonra tahliye olacak, üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verilirse şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra 6,5 yıl sonra Temmuz 2031'de tahliye olacaktır. Tabi kamuoyunda " iyi hal " indirimi olarak tabir edilen takdiri indirim sebepleri uygulanmazsa! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı halinde ise tutukluluk süresinden 30 yıl sonra yani Temmuz 2050'de tahliye olabilecektir." dedi.

"PINAR GÜLTEKİN'İ BİR DE SİZ YAKTINIZ"

Diğer avukatlardan ve vatandaşlardan da karara çok sayıda tepki geldi. Vatandaşlar, "Böyle saçma sapan bir karar olamaz. Canavarca hisle öldürmüş olması için daha ne yapması gerekiyordu?", "Pınar Gültekin'i bir de siz yaktınız!", "Gerçekten yeter.", "Boğdu, varile koydu, benzin döktü yaktı. Canavarca hisle öldürülmedi oldu. Daha başka nasıl işkence çektirerek öldürülmesi gerekirdi?", "Bu karar kadın katliamlarına teşvik değildir de nedir? Canavarlık nedir? Kabul edemeyiz!", "Aklımı kaçıracağım", "Verilen karar en az işlenen suç kadar canavarcadır!" ve "Yargıtay'ın Pınar Gültekin Kararının hatalı bir değerlendirme içerdiğini düşünüyorum." şeklinde tepki gösterdi.