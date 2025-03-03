Yasa Dışı Bahis Çetesi İddiası Köyde Tepki Yarattı

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İranlı 'yasa dışı bahis' çetesinden Gürcistan uyruklu Marina Labuchidze'nin Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bulduklu köyünde ikametinin gözüktüğü iddiaları yöre sakinlerini hem gülümsetti hem de tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında çökertilen İranlı yasa dışı bahis çetesinden Gürcistan uyruklu Marina Labuchidze'nin ikametinin Kozan'ın Bulduklu köyü olduğu iddiasının ortaya atılması yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu. İddialar üzerine muhtar, adresleri inceleyerek köy sakinleriyle tepkisini dile getirdi.

Köyde böyle biri yaşamadığını ve adreslere baktığını kaydeden Muhtar Erhan Kuzu, "Ben herkesi tanıdığım için böyle birinin bizim köyümüzde bulunması mümkün değil" dedi.

Kuzu, "Ben 2024 seçmen listesinde bu ismi göremiyorum. Köyümüzde yabancı kimse yok, her haneyi şahsen tanıyorum. Mahallede yaklaşık 150 hane var. En son nüfus kayıtlarına 10 aydır bakmadım, belki bu süre zarfında yeni bir kayıt yapılmış olabilir. Ancak ben kesinlikle böyle bir şahsı görmedim" dedi.

Köy kahvesinde köylerinin isminin böyle bir çete ile anılmasına üzüldüğü kaydeden yöre sakinlerinden Ömer Özmen ise, "Ben manken falan bilmem. Ben öyle birini görmedim de duymadım da" diye konuştu.

Köy sakinleri yabancı kimseyi uzun süredir görmediklerini belirtirken, gençler de "Bula bula bizim köyü mü buldu" diyerek gülümsetti.

İran'da yasa dışı bahis oynatan bir organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan "Sait Emiri" geçen yıl Mart ayında İzmir'de yakalanıp tutuklanmıştı. - ADANA