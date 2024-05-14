Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde ve Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Banka hesaplarında 554 milyon lira tutarında yasa dışı bahis gelirine rastlanan zanlıların tamamı gözaltına alındı. Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik para transferi yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 21:44
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Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ve Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Banka hesaplarında 554 milyon lira tutarında yasa dışı bahis gelirine rastlanan zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suç gelirini aklamak suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında; şüpheli şahıslara ait banka hesaplarında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik olduğu değerlendirilen 554 milyon lira tutarında para transferi olduğu tespit edildi.

Mersin İli ve Erdek İlçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, olayla ilgili olarak Ö.F.A., C.A., F.T., B.T., İ.K.K., H.G., N.G., A.S., F.S., R.K. ve Y.Z. isimli şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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