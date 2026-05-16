Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 24 Kişi Tutuklandı

Yüksel Gazi Yumlu-Eskişehir merkezli 33 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı desteğiyle; Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin sahte ilanlarla araç ve yedek parça satışı adı altında vatandaşları dolandırarak yaklaşık 8,7 milyar lira haksız gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacmini ise 8 ayrı paravan şirket üzerinden yönettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 91 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 45 şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından 24'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 21 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında 13 Mart tarihinde Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonun ilk ayağında ise gözaltına alınan 58 şüpheliden 49'u adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylelikle iki ayrı zamanda toplam 51 ilde yapılan operasyonlarda toplam tutuklu sayısı 56'ya yükselirken, yurt dışındaki 44 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR