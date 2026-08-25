Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 68 Gözaltı
11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 77 şüpheliden 68'i gözaltına alındı, 9'u için çalışmalar sürüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: (Yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonları) "Bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor"
Kaynak: İHA
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