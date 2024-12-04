Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi

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Aksaray'da yasak aşk yaşadığı evli kadınla buluşan Mikail Özkulluk, kadının kocası tarafından yakalandı ve kaçmak isterken 4. kattan düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen genç adamın, oluk borusuna tutunarak kaçmaya çalıştığı, ancak borunun kırılması sonucu düştüğü öğrenildi.

04.12.2024 21:15  Güncelleme: 21:54
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Aksaray'da yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında kocasına yakalanan Mikail Özkulluk, kaçmak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

YASAK AŞK YAŞADIĞI KADININ KOCASI EVİ BASTI

Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı N.A. (36) isimli evli kadınla bir süredir ilişki yaşayan Mikail Özkulluk (26), dün kadınla sözleşerek gece evine gitti. Biraz sohbet ettikten sonra yatak odasına giden N.A. ve Mikail Özkulluk burada vakit geçirdikleri esnada kadının kocası N.G.A. (35) eve geldi. Yasak aşk yaşadığı evli kadının evinde kocası tarafından basılan genç neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Yaralanmasına rağmen kalkıp kaçmak isteyen genç apartmanın bahçesinden çıkıp yol kenarına geldiğinde kenara yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine "Yerde hareketsiz yatan bir şahıs bulunduğu" ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri yerde hareketsiz yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, şahsın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARI KOCA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayın ayrıntılarına ulaşarak N.A. isimli kadın ile kocası N.G.A.'yı gözaltına aldı. Hasandağı Polis Merkezinde ifadeleri alınan karı koca daha sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikatla serbest bırakıldı.

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ali Uluoğlu:
    Ne şehittir, ne gazi, uçkur yoluna gitti Niyazi. 197 3 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    burada kadının hiç mi suçu yok, erkek yapsa sapık tecavüzcü oluyor. kadına ne demeli??? 162 2 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP'nin adaleti bu işte makarnacı tayfası na duyrulur 13 81 Yanıtla
  • Gökhan Portakal:
    Böylesinin cenaze namazı bile kılınmaz bence 65 26 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Su testisi su yolunda kirildi 56 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    otele gitsene daha iyi olurdu 48 8 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Rahmetli ninem hep derdi kan kanciktan çıkar diye. Bunlar bosanacak karıda adamın neyi var neyi yok alacak. 45 3 Yanıtla
  • Kzk :
    Oraya kapıdan girdiğini unutmamak gerekli 33 1 Yanıtla
  • Eren:
    Bu temizlendi gittide o mikrop eşin ne olacak başka erkeklerin koynuna girmeyecekmi 24 0 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Konya yine şaşırtmadı 10 11 Yanıtla
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