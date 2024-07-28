Yasak saatte içki satmayan esnafı katletti! Uyuşturucu bağımlısı, 3 çocuğu yetim bıraktı - Son Dakika
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Yasak saatte içki satmayan esnafı katletti! Uyuşturucu bağımlısı, 3 çocuğu yetim bıraktı

Yasak saatte içki satmayan esnafı katletti! Uyuşturucu bağımlısı, 3 çocuğu yetim bıraktı

Ankara'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen Mete Atak, saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisi olan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Ümit Kaya'yı 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Kazım Kaya'yı yaraladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

28.07.2024 14:09
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisi Ümit Kaya, uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mete Atak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaya'nın kardeşi Kazım Kaya da yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İÇKİ SATIŞI YAPAMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Ümit Kaya ve kardeşi Kazım Kaya, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada aynı mahallede oturan Mete Atak, içki almak istedi.

Ümit Kaya, saatin geç olduğunu belirterek satış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mete Atak, üzerinde bulunan bıçakla Ümit ve Kazım Kaya'ya saldırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 9 yerinden bıçaklanan Ümit Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazım Kaya ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazım Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ümit Kaya'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Temelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki Mete Atak'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"SÜREKLİ UYUŞTURUCUYLA GEZİYORDU"

Kaya kardeşlerin akrabası Ferhat Berber, Mete Atak'ın uyuşturucu etkisinde olduğunu belirterek, "3 çocuğu yetim kaldı. Zaten son 25 gündür belliydi bunun ne yapacağı. Kemerli Jandarması, bunu uyuşturucu ile yakaladı. Niye salıyorsun geri? Tut ki millete zarar vermesin. Sürekli geliyordu, burada uyuşturucuyla dolanıyordu. Daha 1 hafta önce 60 yaşında insanlara saldırdı. Burası, ufak bir yer. 9 bin nüfusu olan bir yer. Tanıyor herkes birbirini. O çocuğa da yardım etmişliği var Ümit'in. 'Ailesi aç kaldı, susuz kaldı' diye para vermiş insan" dedi.

Kazım Kaya, Ümit Kaya, Ankara, Çocuk, Tekel, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasak saatte içki satmayan esnafı katletti! Uyuşturucu bağımlısı, 3 çocuğu yetim bıraktı - Son Dakika

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