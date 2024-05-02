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Yaşlı adam alev alev yanan evde hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5640 sokak üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, içeride Birol Emeksiz'in cesedini yanmış halde buldu.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.