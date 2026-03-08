Yaşlı Adam Kavga Sonucu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlı Adam Kavga Sonucu Yaralandı

Yaşlı Adam Kavga Sonucu Yaralandı
08.03.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da A.T. isimli yaşlı adam tartışma sonrası kavga ederken yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yolda yürüyen A.T. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 şahısla tartıştı. Şahıslardan birinin A.T.'ye doğru tükürmesi üzerine kavga çıktı. A.T. ile karşı taraftaki bir çocuk birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı.

Çıkan kavgada kaşına gelen kaya parçasıyla yaralanan A.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde konuşan bir kişi, "Biz yoldan geçerken kavgayı gördük. Ben de insanlık için kavgayı ayırdım. Yaşlı amcamızdan duyduğuma göre omuz atmadan dolayı birbirlerine laf atmışlar. Daha sonra kavga çıkmış" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı Adam Kavga Sonucu Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 13:57:59. #7.12#
SON DAKİKA: Yaşlı Adam Kavga Sonucu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.