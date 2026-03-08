Yaşlı Adam Kavga Sonucu Yaralandı

Yolda yürüyen A.T. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 şahısla tartıştı. Şahıslardan birinin A.T.'ye doğru tükürmesi üzerine kavga çıktı. A.T. ile karşı taraftaki bir çocuk birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı.

Çıkan kavgada kaşına gelen kaya parçasıyla yaralanan A.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde konuşan bir kişi, "Biz yoldan geçerken kavgayı gördük. Ben de insanlık için kavgayı ayırdım. Yaşlı amcamızdan duyduğuma göre omuz atmadan dolayı birbirlerine laf atmışlar. Daha sonra kavga çıkmış" dedi. - TEKİRDAĞ