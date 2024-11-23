Yaşlı Adam Mantar Toplarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşlı Adam Mantar Toplarken Hayatını Kaybetti

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Antalya'da mantar toplamak için giden 76 yaşındaki Fikri Öz, bitkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

23.11.2024 23:36
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Mantar toplamak için çıkıp bitkin halde bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan yaşlı adam 24 saat sonra 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Bitkin halde bulunan ve hiportermi geçirdiği değerlendirilen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi tarihi ismi Zerk olan Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 22 Kasım Cuma günü öğlen saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrılan 76 yaşındaki Fikri Öz'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ekipleri, Jandarma Asayiş timi, JAK timi, AFAD timi, komandalar, İz Takip köpeği, Manavgat STK'ları ve mahalle sakinleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yorgun ve bitkin halde bulundu

Gece boyunca yapılan arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamazken arama çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Fikri Öz, 24 saat sonra evine 4 kilometre mesafede Ev Andızı mevkiinde yaralı ve bitkin bir halde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yağmur ve soğuk nedeniyle bitkin düşen ve kalbi duran Fikri Öz'ü yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Fikri Öz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşlı Adam Mantar Toplarken Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Olay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Adam Mantar Toplarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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