Çorum'da telefon ile kendisini arayarak polis olduklarını söyleyen şahıslar tarafından dolandırılmak istenen yaşlı adam, 112 çağrı merkezinde görevli polis memurunun dikkati sayesinden dolandırılmaktan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Çorum'da ikamet eden 71 yaşındaki İ.P.'yi telefon ile arayan şahıslar; Adının FETÖ'ye karıştığını, kendisinde bulunan dolarların FG seri olduğunu, dolarları kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Evde bulunan dolarları kontrol eden İ.P. bazı dolarların FG serisi ile başladığını gördü. Telefondaki şahsın yönlendirmesi ile sahip olduğu dolarları bir döviz bürosunda bozduran İ.P., şahsın kendisine verdiği İBAN numarasına 273 bin lira para yatırmak için İnönü caddesinde bulunan bir banka şubesine gitti. Bankada beklerken para yatıracağı hesap numarasından emin olmak isteyen İ.P. teyit ettirmek için 112 çağrı merkezini aradı. Yapılan görüşmede İ.P.'nin dolandırılmak istendiği anlayan polis memuru İ.P.'den hesaba para yatırmamasını isteyerek banka şubesine polis ekibi göndereceğini ifade etti. Çağrı merkezinin yönlendirilmesi ile kısa sürede İ.P.'nin bulunduğu banka şubesine giden dolandırıcılık büro amirliği ekipleri hesaba para yatırmasına engel oldular.
Banka şubesinde İ.P.'nin eşinin de aynı şahısla irtibatta olduğunu söylemesi üzerine eşinin şüphelilerle iletişimi kesilerek dolandırıcılık olayı engellenmiş oldu. - ÇORUM
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Son Dakika › 3.Sayfa › Yaşlı Adam Polis Tarafından Dolandırılmaktan Kurtuldu - Son Dakika
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