Yaşlı adamın öldüğü feci kaza saniye saniye kamerada

İskenderun'da kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 1250 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 1250 paket kaçak sigara ve 15 elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, 3 bin doldurulmuş makaron da bulundu. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.