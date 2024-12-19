Yaşlı Adamın Zor Durumu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaşlı Adamın Zor Durumu

Sincan'da ev sahibi, 85 yaşındaki Hicabi Altuntaş'ın elektrik ve suyunu kesti. Kaymakamlık yardım etti.

19.12.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev sahibi, evden çıkarmak istediği yaşlı adamın elektrik ve suyunu kesti

Yaşlı adama Kaymakamlık sahip çıktı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 85 yaşındaki Hicabi Altuntaş'ı evden çıkarmak isteyen ev sahibi elektrik ve suyunu kesti. Yaşlı adama Sincan Kaymakamlığı sahip çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 85 yaşında prostat hastası olan Hicabi Altuntaş'ı 8 yıldır yalnız yaşadığı evinden çıkarmak isteyen ev sahibi önce evin elektriğini ve suyunu kesti. Altuntaş'ı mahkemeye veren ev sahibi mahkeme kararıyla ayın 15'inde çıkarma kararı alındığı öğrenildi. Olayı öğrenen komşuları, Hicabi Altuntaş'a yemek ve sıcak içecek getirerek yardım ediyor.

"Hastayım ben zaten"

Hasta olduğunu söyleyen Hicabi Altuntaş, "Ev sahibim beni evden çıkarmaya uğraşıyor durmadan. Ben burada yaşıyorum gördüğünüz yerde. Elektriği kestiler. Odunum yok kömürüm yok, prostatım ben bazen yatağa kaçırıyorum, bazen pantolonuma kaçırıyorum. Hastayım zaten. Gidemiyorum kime gidilecek kime ne yapılacak, bunlar beni istediği yere oynatıyorlar. Rahatlık istiyorum, yardımcı olsunlar bana odunum yok kömürüm yok. Ev sahibi hiç gelmiyor insan bir gelir konuşur" dedi.

"Bir gün değil yarım saat burada oturulmaz"

85 yaşındaki Hicabi Altuntaş'a yardım eden komşusu ise, "Ev sahibi onu evden çıkarmak istiyor. Ev sahibi ile bizzat muhtarlığa da haber verdik görüştük. Ev sahibi onu mahkemeye vermiş mahkeme kararı ile 15'inde çıkacaksın diyor. Bu kış vakti bu adam nereye gidecek" derken, başka bir komşusu, "Adamı bir huzurevine sığınma evine götürün. Bir gün değil yarım saat burada oturulmaz abi oturulacak gibi değil ki, adam zaten yaşlı kendine hizmet edemiyor" diye konuştu.

Duruma ilişkin Sincan Kaymakamlığına ve polis ekiplerine haber verildi. Sincan Kaymakamlığı ve polis ekipleri yaşlı adamı, 1 günlük Valilik Misafirhanesine yerleştirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Adamın Zor Durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı Adamın Zor Durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.