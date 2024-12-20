Yaşlı Çift Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaşlı Çift Yangında Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında Kamil ve Ayşe Zeybek hayatını kaybetti.

20.12.2024 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlı çift çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında yaşlı karı koca hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sabah saat 04.30 sıralarında çıkan yangında emekli orman koruma memuru 5 çocuk babası Kamil Zeybek ve eşi Ayşe Zeybek hayatlarını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece patlama seslerine uyanan komşular, dışarıya çıktıklarında yangınla karşılaştı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müstakil evin bir odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin bir odası ve çatısı tamamen yandı.

Yangının çıktığı Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı No: 3'te oturan yaşlı çift iddiaya göre gece oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatlarını kaybetti. Tek katlı müstakil evde oturan Zeybek çiftinden Ayşe Zeybek'in akciğer rahatsızlıkları nedeniyle oksijen tüpü kullandığı öğrenildi. Henüz nedeni belirlenemeyen nedenle oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında Ayşe Zeybek'in olay yerinde öldüğü, eşi Kamil Zeybek'in ise dışarıya çıkmaya çalıştığı ancak dış kapıyı açamayınca kapının önünde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, "Babaannemin akciğer rahatsızlığı vardı, oksijen tüpü kullanıyordu. Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi.

Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Alaşehir, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Manisa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Çift Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 01:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı Çift Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.