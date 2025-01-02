Yaşlı Kadın 1.2 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika
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Yaşlı Kadın 1.2 Milyon Lira Dolandırıldı

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Bursa'da telefonda dolandırıcılık yaparak yaşlı kadından 1.2 milyon lira alan 2 şüpheli yakalandı.

02.01.2025 14:37
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Yaşlı kadını arayıp oğlu gibi konuşarak 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'da telefonla aradıkları 71 yaşındaki kadını 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Dolandırıcılardan birinin telefonda yaşlı kadını "Ben oğlun Suat" diyerek kandırdığı öğrenildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde oturan Sevim Y. (71), 28 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde tanımadığı bir numaradan arandı. Telefonu açan yaşlı kadını dolandırmak için plan yapan 2 şüpheliden Hasan P., telefonda, "Anne ben oğlun Suat'ım. Şarjım bittiği için seni arkadaşımın telefonundan arıyorum. Zor durumdayım. Sana bir kişiyi gönderiyorum. Evimizdeki tüm altın, döviz ve paraları ona ver" dedi. Oğlunun aradığını zanneden kadın, bir süre sonra kapıya gelen şüpheli Uğur E.'ye parayı teslim etti. Parayı verdikten sonra oğlunu tekrar arayan Sevim Y., parayı oğlunun istemediğini anlayınca hemen karakola müracaat etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü izledikten sonra 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 dolandırıcıyı yakaladı. Polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri 1 milyon 200 bin lira değerindeki altın ve nakit parayı yaşlı kadına teslim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Kadın 1.2 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika

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