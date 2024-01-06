 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yaşlı kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadın evde ölü bulundu

Düzce'de uzun süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Sevcan Aydın'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark etti ve ambulansa haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yaşlı kadın evde ölü bulundu
06.01.2024 - 22:30,
Abone Ol

Yaşlı kadın evde ölü bulundu

DÜZCE - Düzce'de uzun süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evde ölü bulundu.

Olay Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sevcan Aydın'dan uzun süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti. Evi açmayan kadının sağlık durumundan endişelenen yakınları kapıyı kırarak içeri girince, yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark edip ambulansa haber verdi. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğimi belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce, Çay, Olay, Polisiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadın evde ölü bulundu - Son Dakika


22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
19:42
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi

Son Dakika
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement