Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı - Son Dakika
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Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı

Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı

Hindistan'da 65 yaşındaki bir kadın, ineklerini otlatırken düşerek 60 cm'lik paslı çubuğa saplandı. Çubuk kalçadan karna ilerledi ama hayati organlara zarar vermedi. Acil ameliyatla çıkarıldı. Tetanos aşısı ve fizyoterapi uygulandı. 10 gün sonra taburcu edildi. 3 ay sonra tamamen iyileşti. Doktorlar vakanın nadir olduğunu belirtti. Kadın, ''Tüm sağlık ekibine minnettarım,'' dedi.

11.09.2024 16:26
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Hindistan'ın Manipal şehrinde 65 yaşındaki bir kadın, tarlada kayıp düşerek 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı. Tomografi görüntüleri, çubuğun kadının kalçasından girip karnına kadar ilerlediğini gösterdi.

Olay, karanlık ve yağmurlu bir sabah, kadın ineklerini otlatmaya çıktığında gerçekleşti. Kadın, "İneğim birden huzursuzlandı ve beni çekmeye başladı. Dengeyi kaybettim ve çubuklardan birinin üzerine düştüm. Her şey bir anda oldu," diye anlattı.

Mucizevi bir şekilde, paslı ve gübreyle kaplı çubuk hiçbir hayati organa zarar vermedi. Kadın, komşusu tarafından hastaneye götürüldü ve daha sonra uzman bir merkeze nakledildi. Burada Kasturba Tıp Fakültesi'nden doktorlar tarafından muayene edildi.

Acil ameliyatta doktorlar, çubuğu dikkatlice çıkardılar. Operasyon iki saat sürdü. Ameliyat sonrası kadına antibiyotik ve fizyoterapi uygulandı. Tetanos aşısı yapıldı ve 10 gün sonra taburcu edildi.

Doktorlar, vakanın nadir olduğunu belirtti: "Nesne rektumu delip doğrudan retroperitona girdiği için, tüm ana iç organlar ve damar yapıları zarar görmedi. Bu, saplanma vakalarında çok nadir görülen bir durum."

Üç ay sonraki kontrolde kadının tamamen iyileştiği görüldü. 65 yaşındaki kadın, "Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tüm doktorlara ve hemşirelere minnettarım," dedi.

Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı
Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı
Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı

Hindistan, Ameliyat, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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