Yaşlı kadının evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Serik ilçesi Gazaliçi Mahallesinde sabaha karşı müstakil bir evde meydana geldi. Komşular dumanları farketmesi üzerine ev sahibine sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre alevlere müdahale edilmesine rağmen evde tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Eşyaları yanan ve gözleri dolan ev sahibi Nebahat Köse, "Komşumun oğlu görmüş yangını. Bizi aradılar, bir baktık ev yanıyor. Sonra itfaiye geldi, söndürdü. Eşyalarımda evimde yandı gitti, birşeyim kalmadı. Bana yardım edin. Elektrikten çıkmış yangın. Devletimiz bana yardım etsin" dedi.
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