Yatağan'da Kayıp Alzheimer Hastası Aranıyor - Son Dakika
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Yatağan'da Kayıp Alzheimer Hastası Aranıyor

Yatağan\'da Kayıp Alzheimer Hastası Aranıyor
17.06.2026 14:05
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 72 yaşındaki Alzheimer hastası Kazım Oral için arama çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 72 yaşındaki Kazım Oral'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Yatağan ilçesi Kafaca Kaplancık Mahallesi Ramadan mevkiindeki evinden dün sabah 07.30 sıralarında ayrılan 72 yaşındaki Kazım Oral'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kayıp yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Yatağan, Muğla, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatağan'da Kayıp Alzheimer Hastası Aranıyor - Son Dakika

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