Yatağan\'da Kayıp Alzheimer Hastası Aranıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 72 yaşındaki Kazım Oral'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Yatağan ilçesi Kafaca Kaplancık Mahallesi Ramadan mevkiindeki evinden dün sabah 07.30 sıralarında ayrılan 72 yaşındaki Kazım Oral'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kayıp yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı. - MUĞLA