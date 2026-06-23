Yatağan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Yatağan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

23.06.2026 21:46
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Yatağan-Milas karayolunda tır ve otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Rampası'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 42 BBP 570 plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen yabancı uyruklu kadın sürücünün kullandığı 48 BAE 003 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatağan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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