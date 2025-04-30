Hatay'da bisiklet tekerinin jant teline sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir yavru kedi, bisiklet tekerleğinin jant teline sıkıştı. Kedinin jant teline sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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