Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı

Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yay geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ö.S'ye, K.K. idaresindeki 34 DD 7698 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ö.S., hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansa alarak kontrollerini yaptı. Kadın hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.