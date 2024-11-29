Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kazanın Sanığı Hastalıkları Nedeniyle Tahliye Edildi

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Adana'da yaya geçidinde bir kişinin ölümüne neden olan 73 yaşındaki sanık sürücü hastalıkları nedeniyle tahliye edildi.

Olay, 27 Eylül'de Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yalçın eşi Cennet Yalçın (68) ile tedavi için geldikleri Yüreğir Devlet Hastanesi'nden çıkıp İlim Bulvarı yönünde yürümeye başladı. İddiaya göre, Ali Yalçın oğlu ile telefonda konuşurken önünde yürüyen eşi Cennet Yalçın yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın'ın (73) kullandığı 01 DAF 53 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan Cennet Yalçın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra gözaltına alınıp tutuklanan sürücü Mehmet Taşkın hakkında Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın görülen ikinci duruşmasında sanık ve müşteki avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı Atilla Karataş, önceki savunmalarını tekrar ederek, sanığın maktulü gördüğünü ve buna rağmen önlem almadığını söyleyerek, "Sanık muhtemel kastla hareket etmiştir. Bilinçli taksirle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep ediyoruz" dedi. Sanık Mehmet Taşkın savunmasında, kazadan sonra hastalıklarının arttığını söyleyerek, duruşmaya 3 kişinin yardımına rağmen zorla gelebildiğini ifade ederek, "Ben kaza öncesinde de yaşım gereği hasta bir insandım ancak kaza sonrası bel ağrısı, diz ağrısı ve bacaklarımın tutmaması gibi şikayetlerim arttı. 2 ay içerisinde 8 defa hastaneye gittim. Ayaklarım, belim tutmuyor. Buraya gelirken, 3 kişi beni zorla otobüse bindiriyor. Burada da gördüğünüz gibi ayakta zor duruyorum. Eşim yatalaktır ve ona benden başka bakan kimse yok. Eşimin daha fazla mağdur olmaması için tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin, çocuklarının bakma sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle araba kullanmak zorunda kaldığını belirterek, "Olayın yaşandığı yer sonradan yaya geçidi olan bir yerdir. Belediye ise henüz yaya geçidi refüjünü kesmediği ve yaya geçidi şartları oluşmadığı için böyle talihsiz bir olay yaşanmıştır. Kendisi 73 yaşında ve hasta birisi. Geçen duruşma sonrası müvekkilim 3 defa hastaneye kaldırıldı. Hatta bu duruşmadan bir gün önce de yine hastanedeydi. Tutukluluk süresini hep hastanede geçirdi. Cezaevi yönetimi kendisini cezaevi şartlarında kalabilir mi, kalamaz mı diye sağlık kuruluna sevk etti. Biz İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporda da bunlara yer verileceğini öngörüyoruz. Müvekkilimin 'Bilinçsiz taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını ve yaşı dolayısıyla yaşadığı sağlık sorunlarının da göz önünde bulundurularak, tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Adli Tıp Kurumu'ndan henüz raporun gelmediğini belirten mahkeme başkanı, sanık Mehmet Taşkın'ın vasfı, delil durumları, yaşı dolayısıyla yaşadığı hastalıklar, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verdi. - ADANA