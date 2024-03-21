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Yayalara yol verdi, ortalık savaş alanına döndü

Kayseri'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yayalara yol vermek için duran otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada otomobiller yoldan çıkarken, ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; Dilek K. idaresindeki 38 ACH 504 plakalı otomobil, iddiaya göre karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermek için durunca,

arkada seyreden Emre T. idaresindeki 38 AGA 855 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobiller yoldan çıkarak yan yola inerken, 38 AGA 855 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu durağını ıska geçen otomobillerin yoldan çıkması ve kaza anında yaşanan panik saniye saniye kaydedildi.