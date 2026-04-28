Yayladağı\'nda müstakile evden alevler yükseldi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde müstakil ev alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Karaköse Mahallesi'nde bulunan müstakile evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY