Yemen Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 41 Ölü - Son Dakika
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Yemen Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 41 Ölü

Yemen açıklarında 45 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin alabora olması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre dün gece saatlerinde Taiz kenti açıklarında 45 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. Kazanın şiddetli rüzgar ve aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği belirtilen açıklamada, yalnızca 4 kişinin kurtulabildiği ifade edildi. Açıklamada, kurtarılan göçmenlere destek vermek için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği yapıldığı kaydedildi. Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Körfez ülkelerine gitmek amacıyla teknelerle Yemen'e geçmeye çalışıyor. Geçtiğimiz ay Somali'den yola çıkan ve 260 göçmeni taşıyan teknenin Yemen açıklarında alabora olması sonucu en az 49 göçmen ölmüş, 140 göçmen de kaybolmuştu. IOM verilerine göre 2014 yılından bu yana Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine kadar uzanan rotada bin 860 göçmen hayatını kaybetti ve kayboldu.

25.07.2024 16:13
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Yemen açıklarında 45 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin alabora olması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre dün gece saatlerinde Taiz kenti açıklarında 45 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. Kazanın şiddetli rüzgar ve aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği belirtilen açıklamada, yalnızca 4 kişinin kurutulabildiği ifade edildi. Açıklamada, kurtarılan göçmenlere destek vermek için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği yapıldığı kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Körfez ülkelerine gitmek amacıyla teknelerle Yemen'e geçmeye çalışıyor. Geçtiğimiz ay Somali'den yola çıkan ve 260 göçmeni taşıyan teknenin Yemen açıklarında alabora olması sonucu en az 49 göçmen ölmüş, 140 göçmen de kaybolmuştu. IOM verilerine göre 2014 yılından bu yana Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine kadar uzanan rotada bin 860 göçmen hayatını kaybetti ve kayboldu. - TAİZ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yemen Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 41 Ölü - Son Dakika

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