Yemen'de ABD ve İngiltere Saldırıları

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ABD ve İngiltere güçleri, Yemen'de Hudeyde Havaalanı ile başkent Sana ve Dhamar kentini hedef aldı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, Yemen'deki İran destekli Husiler ile çatışmalar da sürüyor. İsrail'in en büyük 2 destekçisi ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana ve Dhamar şehrinin güneyi ile Hudeyde Havaalanını hedef aldı. Saldırının ardından can kaybı veya yaralanmanın olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a bomba yüklü tekneyle 1 Ekim'de saldırı düzenlediğini açıklamıştı. - SANA