Yemen'de çatışmalarda geçen aydan bu yana bin 677 kişi yaşamını yitirdi, DSÖ açıkladı - Son Dakika
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Yemen'de çatışmalarda geçen aydan bu yana bin 677 kişi yaşamını yitirdi, DSÖ açıkladı

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DSÖ, Yemen'de geçen aydan bu yana çatışmalarda bin 677 kişinin öldüğünü, 7 bin 395 kişinin yaralandığını bildirdi. Örgüt, en ölümcül çatışmaların Marib, Taiz ve Lhaij kentlerinde yaşandığını ve 276 bin 301 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de devam eden çatışmalarda geçtiğimiz aydan bu yana can kaybının bin 677'ye, yaralı sayısının 7 bin 395'e yükseldiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), can kaybının her geçen gün arttığı Yemen'de geçtiğimiz aydan bu yana can kaybının bin 677'ye, yaralı sayısının 7 bin 395'e yükseldiğini bildirdi. DSÖ, savaşın en "ölümcül" çatışmalarının Marib, Taiz ve Lhaij kentlerinde yaşandığını aktararak, çatışmalar nedeniyle 276 bin 301 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
Dünya Sağlık Örgütü3. SayfaGüncelMaribYemenDünyaTaizSon Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de çatışmalarda geçen aydan bu yana bin 677 kişi yaşamını yitirdi, DSÖ açıkladı - Son Dakika
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