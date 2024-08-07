Yemen\'de sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Instagram\'ın ardından bir platform daha kapatıldı

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

FELAKETTE 45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan habere göre, yoğun yağışlar sonucu Hudeyde'de meydana gelen sel felaketinde 30 Yemenli yaşamını yitirdi. 5 kişi de kayboldu. Taiz de ise 15 kişi yaşamını yitirdi.

500'DEN FAZLA AİLE EVSİZ KALDI

Felaket nedeniyle 500'den fazla aile de yerinden olurken, çok sayıda ev yıkıldı, 7 araç da su altında kaldı. Görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu söyledi.