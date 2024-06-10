Yemen'deki Husilerin Aden Körfezi'ne füze saldırısı: 2 gemide hasar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yemen'deki Husilerin Aden Körfezi'ne füze saldırısı: 2 gemide hasar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi'ne füze fırlatması sonucu 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı. Husiler, Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere füze saldırısı düzenledi. Bir gemiye isabet eden füze sonucu hasar meydana gelirken, diğer füze başarıyla imha edildi. ABD güçleri ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan füze rampası ve seyir füzelerini imha etti.

10.06.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi'ne füze fırlatması sonucu 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'ndeki ticari gemileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün gece saatlerine yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne iki gemisavar balistik füze fırlatıldığı, füzelerden birinin İsviçre tarafından işletilen Liberya bandralı konteyner gemisi Tavvishi'ye isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği ancak geminin seferine devam ettiği kaydedildi. Diğer füzenin ise bölgedeki koalisyon güçleri tarafından başarıyla imha edildiği, olayda kimsenin yaralanmağı bildirildi.

CENTCOM Husilerin bir gemisavar balistik füze ve gemisavar seyir füzesi ile Aden Körfezi'ne yönelik ayrı bir saldırı daha gerçekleştirdiğini açıkladı. Füzelerin Antıgua ve Barbuda bayraklı Almanya tarafından işletilen kargo gemisi Norderney'e isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu hasar meydana gelen geminin seferine devam ettiği ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

İHA ve füze rampası imha edildi

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Aden Körfezi üzerinde bir insansız hava aracı ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan 2 seyir füzesini ve bir füze rampasını başarıyla imha ettiğini duyurdu. Söz konusu sistemlerin bölgedeki ABD, koalisyon güçleri ve ticaret gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü korumak, uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu. - SANA

Kaynak: İHA

Aden Körfezi, Yemen, İran, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yemen'deki Husilerin Aden Körfezi'ne füze saldırısı: 2 gemide hasar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:54:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husilerin Aden Körfezi'ne füze saldırısı: 2 gemide hasar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement