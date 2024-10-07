Yemen'den Balistik Füze Yangın Çıkardı

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Yemen'den İsrail'e fırlatılan balistik füzenin şarapnel parçası İsrail'in Beit Shemesh kentinde yangına neden oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in İsrail'e fırlattığı ve havada imha edilen balistik füzenin şarapnel parçası İsrail'in Beit Shemesh kentinde yangına neden oldu. Siren seslerinin yükseldiği kentte İsrailliler yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. - TEL AVİV