Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı

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Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Babülmendep Boğazı çevresinden dikkat çeken görüntüler geldi. Hükümet güçlerinin teslim olan Husi unsurlarını zırhlı araçla ezdiği anlar görüntülere yansırken, bazı Husilerin de araca ateş ederek karşılık verdiği görüldü.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. 

Yemen güçleri, Taiz vilayetinin batısındaki Dhubab bölgesinde ve Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik noktalarda kontrol sağlandığını açıkladı. 

TESLİM OLAN HUSİ GÜÇLERİNİ ZIRHLI ARAÇLA EZDİLER

Dhubab Havalimanı ile Babülmendep Boğazı yakınında kaydedilen görüntülerde ise Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin teslim olan İran destekli Husi güçlerini zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı. 

Görüntülerde ayrıca bazı Husi güçlerinin, zırhlı araca ateş ederek karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaHükümetYemenDünyaİranSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Desperado null Desperado null:
    husileri kullaniyorlar 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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