Yemen hükümeti, Husilerin Taiz'de 1'i kız çocuğu 2 sivilin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Yemen hükümeti, Husilerin Taiz'de 1'i kız çocuğu 2 sivilin öldüğünü açıkladı

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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Taiz'de top ve füze saldırıları ile keskin nişancı atışları düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 1'i kız çocuğu 2 sivil hayatını kaybederken aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Taiz vilayetini hedef alan top ve füze saldırıları ile keskin nişancı atışları sonucunda 1'i çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin yeni saldırılarına hedef olduğunu duyurdu. Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Husilerin Taiz vilayetinin farklı bölgelerine top ve füze saldırıları ile keskin nişancı atışları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılar sonucunda 1'i kız çocuğu olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği aktarılırken, "Aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 5 kişi ise yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

6 sivilin yaralandığı açıklanmıştı

Yemen hükümetinden erken saatlerde yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin Taiz vilayetindeki Kahlan köyünde bulunan bir eve bombardıman düzenlediği belirtilerek, "Saldırıda aynı aileden olan ve kadın ile çocuklardan oluşan 6 sivil yaralanmıştır. Yaralılar arasında durumu kritik olan bir kız çocuğu da bulunmaktadır" denilmişti.

Kaynak: İHA
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