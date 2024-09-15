Yeni Aldığı Aracının Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika
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Yeni Aldığı Aracının Üzerine Ağaç Devrildi

Düzce'de 10 gün önce yeni aldığı aracının üzerine devrilen ağaç, araç sahibini mağdur etti. Araç sahibi Ercan Koçyiğit, dükkanının önüne park ettiği aracına, alışveriş sırasında kaldırımda bulunan ağacın devrildiğini gördü. Olayda yaralanan olmamasına rağmen araçta maddi hasar meydana geldi.

15.09.2024 19:09
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10 Günlük aracının borcunu bile ödeyemeden üzerine ağaç devrildi

-Yeni aldığı aracına binemeden ağacın azizliğine uğradı

DÜZCE - Şehir merkezinde kaldırımda bulunan ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araç sahibi aracını 10 gün önce aldığını belirterek daha kullanamadan devrilen ağacın azizliğine uğradığını belirterek mağdur olduğunu söyledi.

Olay; saat 17.15 sıralarında Düzce Şehir merkezinde bulunan Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede dükkanı bulunan Ercan Koçyiğit, 81 AEH 282 plakalı Hyundai marka aracını dükkanının önüne bırakarak alışveriş yapmak için çarşıya gitti. Bu esnada kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek aracın üzerine devrildi. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine aracının başına gelen Ercan Koçyiğit, aracının üzerindeki ağacı gördü. Hemen 112 acil çağrı merkezine haber veren Koçyiğit'in ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın üzerindeki ağacı kaldırırken polis ekipleri de inceleme yaptı.

Araç sahibi Ercan Koçyiğit, aracını aha yeni aldığını ve üzerine ağacın devrildiğini söyleyerek şöyle konuştu; "Dükkanımızın önüne aracı getirdim bıraktım. abimle çarşıya kadar gittim. Arkadaşlar telefon açtı. Ağaç aracın üstüne düşmüş. Bir geldim arabanın hali perişan. Daha yeni almıştım. 10 Gün oldu mağdurum. Daha borcunu bile ödememiştim."

Ölen ve yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni Aldığı Aracının Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika

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