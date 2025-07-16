Yeni Baba Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yeni Baba Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Yeni Baba Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
16.07.2025 09:14
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İskenderun'da 3 gün önce baba olan uzman çavuş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuşun 3 gün önce baba olduğu ve evladını görmek için memleketine geldiği öğrenildi.

Adıyaman'da görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapmasından dolayı birliğinden izin alarak Hatay'a geldi. Evladının doğumundan 3 gün sonra aniden fenalaşan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatından 3 gün önce baba olan uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Doğmaz'ın cenazesi İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Çiğdemlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Öte yandan Doğmaz'ın ilk kez baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni Baba Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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