Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine dördüncü gününde devam ediyor. Duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam edilirken bir sanık yakını gazetecilere "Zaten medya sı... bu işin içine. Ne ile suçluyorsunuz bu insanları hepiniz geri zekalısınız" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada bir sanık savunma yaptığı sırada sanık yakını olduğu öğrenilen bir şahıs salonda bulunan gazetecilere "Zaten medya sı... bu işin içine. Ne ile suçluyorsunuz bu insanları hepiniz geri zekalısınız" dedi. Gazetecilerin tepkisi üzerine sanık yakını sesini yükseltince duruşma salonunda bulunan polis memurları araya girerek şahsı gazetecilerden uzaklaştırdı. - İSTANBUL